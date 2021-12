Talita dá bronca e beijo em Rafael fora do "BBB 15"

Uma das preocupações de Rafael fora da casa da "Big Brother Brasil 15" era a reação da namorada Talita, depois do episódio qu terminou com a desistência de Tamires do reality.

O ex-brother, que deixou a casa na terça-feira, 17, não esperava ver a morena na noite de eliminação e ficou surpreso com a sua chegada. "Nossa senhora!", se assustou o ex-brother ao ver a aeromoça chegando na sala que dava entrevista ao programa.

Talita abraçou o rapaz e até deu beijo, mas não deixou passar uma bronca e avisar: "Temos que conversar".

No bate-papo, Rafael foi questionado se ele perdoaria Talita se a situação fosse contrária, se ela tivesse beijado uma outra pessoa. "Pelo sentimento que eu sinto por ela, eu perdoaria sim", disse o ex-brother

Talita explicou que evitou dar declarações até conversar com o namorado. "Eu queria conversar com ele antes. Eu não ia julgar".

A aeromoça ainda ressaltou que não foi procurada por Tamires, que era considerada sua amiga na casa. "Tamires não está muita interessada em esclarecer, ela não me procurou", revelou.

