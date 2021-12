Talento de Luciana Braga dá leveza aos dramas de "Vitória"

Se tem algo que Luciana Braga conseguiu mostrar em seus últimos trabalhos na TV é sua predileção pelo humor. A atriz, que vive a determinada Matilde, de "Vitória", novela da Record, aproveita todas as brechas possíveis para inserir algum traço cômico em suas composições. E, por isso mesmo, foi a escolhida por Cristianne Fridman, autora do folhetim, para ser um dos destaques principais do núcleo mais leve da trama.

"Desde o começo, sabíamos que teríamos a responsabilidade de dar um pouco de leveza à história. "Vitória" aborda temas pesados e esse equilíbrio se dá principalmente no nosso grupo. Então, tudo que a gente aborda ganha suavidade", explica Luciana.

Entretanto, isso vem mudando um pouco. Depois de ser enganada por muito tempo pelo marido, Tadeu, papel de Leonardo Vieira, a jornalista finalmente descobre como o companheiro tem sustentado a casa: tirando a roupa.



E da pior forma possível, já que o reconhece durante o show dos strippers mascarados do bar de Laíza, vivida por Aline Borges. "Primeiro, ele omitiu que perdeu o emprego e isso o levou a esconder essa nova profissão. Se houvesse confiança nela desde o começo, talvez os dois tivessem resolvido de outra forma e ele não precisasse dançar em uma boate. Ou, pelo menos, fizesse isso com o aval dela", defende a atriz.

Decepção

A revelação abala fortemente o casamento de Matilde, o que, para Luciana, é uma consequência normal. "Caso fosse comigo, só o fato de não ter dividido a perda do trabalho e a dificuldade em arrumar outro já seria uma grande decepção", opina. E se flagrasse o marido fazendo striptease em uma boate, a atriz não hesita em responder qual seria sua reação. "Eu cairia na gargalhada", garante. As confusões criadas entre o casal nesse jogo de mentiras acabou atraindo dezenas de comentários nas ruas. Assim como a tentativa de Matilde de se estabelecer no campo profissional.

Depois de passar anos se dedicando exclusivamente à família, ela aproveita que o filho já é um adolescente para realizar um sonho que foi deixado de lado depois do casamento: exercer a atividade de jornalista. E usa as redes sociais para isso, criando um blog.

Luciana assume que já viveu uma fase como a de Matilde. Não chegou a ser intencional, como no caso da personagem. Mas ela estava em seu melhor momento na carreira, depois de se destacar como a espevitada Sandra, de Renascer, exibida pela Globo, em 1993; e de passar dois anos contratada pelo SBT, onde atuou em Éramos Seis e As Pupilas do Senhor Reitor, quando percebeu que os convites estavam parando.

Poderia correr atrás de novas oportunidades, mas preferiu se dedicar um pouco mais ao teatro e ao casamento. E logo depois veio o nascimento de suas duas filhas, em 1999 e em 2002.

"Gosto de me dedicar ao que faço, então aproveitei para ser mãe mesmo. Amamentei durante nove meses cada uma das meninas. Fazia meu teatro nos finais de semana e, no resto do tempo, estava com elas", recorda.

adblock ativo