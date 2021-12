Taís Araújo é a primeira mulher negra a apresentar o 'Saia Justa' no GNT

A atriz Taís Araújo é a primeira mulher negra a apresentar o programa 'Saia Justa' no canal GNT. Taís vai substituir Barbara Gancia e Maria Ribeiro, que se despediram do programa na quarta-feira, 21.

A nova apresentadora foi recentemente eleita pela revista GQ, a Mulher do Ano, além de ser formada em jornalismo e ter sua carreira na telinha marcada desde 1996, na novela Xica da Silva, de Walcyr Carrasco, na emissora Rede Manchete. Taís também foi a primeira mulher negra a ser protagonista em uma novela no Brasil.

O programa da GNT, que é alvo de críticas por ser direcionado ao público classe média alta, pode representar uma pluralidade de públicos com a nova apresentadora. No ar desde 2002, o programa já teve grandes convidados como Betty Lago, Maitê Proença, Luana Piovani, Márcia Tiburi, Ana Carolina e Soninha Francine passaram pelos sofás do estúdio.

adblock ativo