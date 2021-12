"Tá no Ar" deixa evidente a busca por um trabalho cada vez mais autoral

A equipe do Tá no Ar: A TV na TV sabe que está "bem na fita" na Globo. O programa, que estreia sua quarta temporada na próxima terça, dia 24, depois do Big Brother Brasil 17, é sucesso de crítica e figura sempre entre os assuntos mais comentados das redes sociais quando é exibido. Talvez por isso os autores Marcius Melhem e Marcelo Adnet e o diretor Maurício Farias não queiram mexer muito no formato – que se destaca, principalmente, pelas altas doses de irreverência e transgressão.

Além dos quadros fixos Balada Vip, Jardim Urgente, Militante Revoltado e Te Prendi na TV, a abertura ganha a interpretação de Lulu Santos para a música Televisão e participações especiais de nomes como Regina Duarte, Sandy e Angélica estão confirmadas. Uma enquete, denominada Quem é a Celebridade Misteriosa?, movimenta os 11 episódios, assim como um reality show da hilária família Karlakhian.

"A gente explora a TV, então tudo que se destaca ali ou que chama a nossa atenção serve de inspiração", diz Marcius Melhem.

As pessoas estão cada vez mais reativas às opiniões dos outros As pessoas estão cada vez mais reativas às opiniões dos outros

Revolução comunista

O desejo por um trabalho cada vez mais autoral segue em alta. E não há, por parte da equipe, medo de exceder limites. "Tudo que criamos para a primeira temporada foi exibido exatamente como fizemos. A partir dali, percebemos que abrimos uma estrada interessante para explorar", garante Maurício Farias.

Dia 24 Dia 24

No vídeo de apresentação divulgado à imprensa, há um esquete sobre as ocupações escolares, por exemplo. "Não se trata de defender aluno ou polícia, a questão é que acreditamos que o estudante precisa ser ouvido", resume Adnet, que recebe diversas críticas na internet.

"As pessoas estão cada vez mais reativas às opiniões dos outros. Há uma criminalização da arte, que vê o artista como vagabundo e acha que não precisamos de cultura, e, sim, de mais armas, tiros e mortes de bandidos", desabafa, sem perder a chance de fazer piada com a situação.

"Só estou aqui porque estou apoiando uma revolução comunista e ganhando muito dinheiro para implantar no Brasil o 'bolivarianismo'. O governo de Cuba me paga, não é a Globo. A emissora, aliás, é ligada a Cuba e ao PSOL. O brasileiro finalmente está entendendo que a Globo é um braço do PSOL. E eu faço parte disso, me alimento da (lei) Rouanet", brinca.

adblock ativo