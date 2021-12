A atriz Susana Vieira está bombando nas redes sociais com uma gravação do hit 'Beijinho no Ombro', de Valesca Popozuda. A "performance" foi mostrada durante a participação da funkeira no 'Domingão do Faustão' neste domingo, 9.

No vídeo que foi colocado no YouTube, Susana dança e até dá beijinhos nos ombros. A atriz subiu para os Trending Topics (assuntos mais comentados) do Twitter. O vídeo já alcança mais de 135 mil visualizações. Veja o vídeo;

Da Redação Suzana Vieira bomba na internet cantando 'Beijinho no Ombro'

