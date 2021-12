Suspense e drama em nova produção da HBO

Criada por Walter e Marcelo Slavich e filmada na Cidade do México em 2012, Sr. Ávila estreia dia 26 de maio, às 21h, na HBO. Com duração de 13 episódios de uma hora cada um, ela conta a história de Ávila (Tony Dalton), um homem de classe média de 45 anos, vendedor de seguros, marido e pai, que esconde sua vida dupla como um assassino. A série estreia com um especial de duas horas.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

