Susana Vieira: 'não existe mãe que não goste de filho gay'

Uma entrevista com Susana Vieira é sempre uma diversão. Como ela mesma diz, a idade permite a sinceridade. E bota sinceridade nisso! "Eu sou popular. Vou para a academia, ao supermercado, nas festas da Rocinha, sou madrinha da Parada Gay, sou da Grande Rio...", enumera a atriz. Sem modéstia, dispara ainda que "quando eu entro na Globo sempre é um sucesso" e ri de si mesma. Assim é Susana Vieira, a Pilar de Amor à Vida, personagem que ela define como mãezona. "Sou parecida com ela no sentido de também ser mãezona, de ter esta alegria de viver e querer que tudo termine bem. Acho que é o instinto maternal". Já com relação ao filho gay na novela Susana entrega que Pilar vai protegê-lo, mas que não sabe como será sua reação ao descobrir sua crueldade.

A volta como uma mãe protetora de um filho gay é difícil?

Eu vou amar meu filho gay porque qualquer mãe ama seu filho gay. E vou ter a mesma admiração que todas as mães de gays têm. E ela está sempre do lado dele apesar do Félix (Mateus Solano) ser cruel. Agora, vai ter um dia que ela vai descobrir que ele é cruel. Ou não. Tudo pode acontecer em uma novela. E acho que novela é isso. Acho que o Walcyr (Carrasco) pegou mais pesado no drama, e isso me satisfaz.

A aceitação das mães pela opção de um filho homossexual é fácil?

A Pilar ama o Félix. E não existe mãe que não goste de filho gay. Me apresenta uma? Todas as mães de gay apoiam e aceitam o filho. Elas entendem o que eles passam e sofrem junto com o preconceito. De certa maneira, acho que as mães são egoístas. Quando o filho é gay, ele fica com a mãe. Quando a mãe tem uma nora, se sente um pouco ameaçada (risos).

Quais características do personagem são parecidas com a atriz?

Ser uma mãezona e uma alegria de viver, e a mania de querer que tudo termine bem, ficar tudo em harmonia. Acho que é o instinto maternal, instinto de mulher. Qual é a mulher que não quer viver em harmonia com a família? Quando existem brigas familiares, a primeira pessoa a botar panos quentes é a mãe.

O que você achou da troca do nome Em Nome do Pai para Amor à Vida?

Eu achava lindo Em Nome do Pai porque parece em nome do pai, do filho, do espírito santo; em nome do pai da criança, eu achava muito bonito. Amor à Vida parece comum, mas ficou bonito também. Acho que qualquer título ficaria bem nessa novela Foi o título que eles colocaram. Ninguém me perguntou. Se tivessem me perguntado, eu botava outro. A Globo não precisa pedir por favor pra ninguém assistir a nada. A Globo por si só já é um evento. A novela Amor à Vida será mais um evento nas nossas carreiras.

Como é ter um par romântico com Antônio Fagundes?

O meu amor pelo Antônio Fagundes vem da novela Por Amor. Já cansei de chamar o Fagundes de Atílio (risos).

E como foi a experiência de gravar no Peru?

Quando eu entro na Globo sempre é um sucesso. Eu sou muito conhecida no Peru porque já morei lá a trabalho. Eu e Fagundes no Peru somos tipo Brad Pitt e Angelina Jolie (risos). Eles tratam a gente de senhor, de senhora.

