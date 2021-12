Susana Vieira conta spoilers do final de "A Regra do Jogo"

A atriz Susana Vieira contou alguns spoilers do último capítulo da novela global "A Regra do Jogo", durante sua participação no programa "Mais Você", na manhã desta sexta-feira, 11.

A primeira revelação foi sobre a possível morte do personagem Juliano, interpretado por Cauã Reymond. "Ontem eu gravei com o menino, com a coisinha rica do Cauã. Então, ele não morreu, gente. Boninho, TV Globo, desculpa. Mas a criatura não morreu", disse e depois acrescentou: "Imagina a gente ficar sem aquela gostosura!".

Em seguida, a apresentadora Ana Maria Braga comentou que elas iriam ver uma cena de um casamento na novela e a atriz acabou falando mais do que deveria novamente. "O meu casamento? O meu mesmo? Lá vou eu levar outra bronca", falou.

Sobre o MC Merlô (Juliano Cazarré), seu filho na novela, Susana foi direta: "Ele vai ficar com as duas mandadas", se referindo à Ninfa e Alisson, vividas por Roberta Rodrigues e Leticia Lima.

Para completar, ela ainda deu sua opinião sobre quem matou Gibson, personagem de José de Abreu. "Falam da Kiki e da Renata Sorrah. Não acho que seja improvável. O ódio daquela filha levaria a isso. Ela é a mais sofrida, a que mais sofreu injustiças", contou. "Você viu aquele 'você?' dele? Parece que ele está vendo a mãe. É uma pessoa que ou ele gosta muito ou tem muita confiança", finalizou.

adblock ativo