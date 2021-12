"SuperStar": Lucas e Orelha ficam em 3º e seguem na disputa

A banda baiana formada por Lucas e Orelha continua na disputa e segue para o "Top 7" do programa "SuperStar", da Rede Globo. No programa deste domingo, 28, na etapa dos "Top 9", os soteropolitanos apresentaram outra música autoral, "Preta Perfeita", e receberam elogios do padrinho, Thiaguinho, que chegou a confessar inveja.

"Não puxando o saco para o autoral, mas quando vocês cantam autoral fica muito nítido o que pensam sobre música. Hoje vocês cantaram mesmo. Já disse, repertório é tudo. As músicas autorais de vocês são incríveis. Juro que fiquei com um pouquinho de inveja de não ter feito música como vocês fizeram", comentou o jurado.

Neste domingo, as bandas se apresentaram e receberam apenas o voto do público e, ao final, os jurados deram os seus 7% às apresentações consideradas melhores. Mesmo não ganhando os 7% de nenhum dos jurados, os baianos ficaram em terceiro lugar na noite, com 66% de aprovação.

As bandas Dona Zaíra e Big Time Orchestra foram as eliminadas da noite. Na próxima etapa, as sete bandas farão suas apresentações e o público poderá escolher apenas quatro para seguir até a final do programa.

