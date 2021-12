Superestreia do Telecine apresenta filme premiado

O filme "12 Anos de Escravidão" é a superestreia deste sábado, 12, no Telecine Premium, às 21h. Com direção de Steve McQueen, a obra foi premiada como Melhor Filme no Oscar deste ano, e conta a história de Solomon Nothup, um negro livre que, em 1814, foi raptado e escravizado no sul dos Estados Unidos

