Suicídio de participante provoca debate sobre reality shows

O suicídio de uma jovem durante as filmagens na Coreia do Sul de um programa muito popular, acusado de ferir a dignidade dos participantes para elevar a audiência, provocou um debate sobre os excessos dos reality shows.

O corpo de Chun, de 29 anos, foi encontrado na quarta-feira no hotel no qual está sendo gravado o programa 'Jjak' (O casal), produzido pela SBS, uma das três principais emissoras de TV do país.

A polícia informou que a jovem teria se enforcado com o fio de um secador de cabelos. "Não paro de chorar. Tenho sido tão infeliz na vida que quero dar um fim", escreveu a jovem em um bilhete de suicídio.

No programa, 10 homens e 10 mulheres permanecem durante uma semana em um hotel, batizado de "Cidade do Amor", onde devem passar por várias provas para encontrar o par ideal.

Os três candidatos de Chun decidiram tentar conquistar o coração de outra participante. Os competidores do programa, no ar desde 2011, são mostrados em estado de emoção extrema: eles são filmados comendo sozinho, por exemplo, quando são rejeitados pelos potenciais parceiros.

A mãe da jovem afirmou ao jornal JoongAng Ilbo que Chun contou que não poderia viver na Coreia do Sul no caso de exibição do programa. A SBS cancelou a exibição do programa previsto para quarta-feira e pediu desculpas públicas, mas não admitiu qualquer responsabilidade na tragédia.

A polícia abriu uma investigação sobre eventuais responsabilidades da emissora no suicídio. Os reality shows são questionados no país por seu caráter intrusivo e pela exibição do lado mais obscuro dos participantes.

