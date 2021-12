Sucesso nos EUA e indicada para 10 Emmys, 'This Is Us' chega ao Brasil

"This Is Us" foi a sensação da última temporada televisiva nos EUA, tornando-se não apenas a série nova de maior audiência no ano passado, com média de 15 milhões de espectadores por semana, como também teve engajamento nas redes sociais digno de programas com seguidores fiéis, como "The Walking Dead".

Em 17 de setembro, disputa 10 Emmys, entre eles o de drama, sendo a única série de canal aberto a concorrer ao troféu, algo que não acontecia fazia cinco anos numa categoria normalmente dominada por pesos pesados da TV por assinatura, como "Game of Thrones" e "House of Cards". "This Is Us", já renovada para a segunda e a terceira temporadas, chegou ao Brasil, pelo canal Fox Life.

O segredo de "This Is Us" foi combinar um drama familiar emocionante com uma estrutura inovadora. No primeiro episódio, Jack (Milo Ventimiglia) quer comemorar seu aniversário de 36 anos de maneira tradicional, com uma dança sexy de sua mulher Rebecca (Mandy Moore). Só que ela está grávida e sua bolsa se rompe no meio da celebração.

Enquanto isso, o empresário Randall (Sterling K. Brown), o ator Kevin (Justin Hartley) e a assistente Kate (Chrissy Metz) também chegam a seus 36 anos. Espere uma reviravolta. Não há zumbis ou viagens no tempo, mas, mesmo falando de assuntos mais próximos, como alcoolismo, obesidade, racismo, a série surpreende.

De acordo com as informações do jornal O Estado de São Paulo, o criador Dan Fogelman explicou, em entrevista em Los Angeles: "Acho que o tema geral é que a vida é surpreendente, então tentamos focar nisso. São histórias comuns, que poderiam acontecer na minha família ou na sua, mas a ordem em que revelamos os pedaços de informação sobre os personagens causa as surpresas".

Por causa disso, ele confia que "This Is Us" não vai esgotar seu estoque de guinadas, mesmo tendo mais 36 episódios já encomendados, 18 para cada uma das duas temporadas confirmadas. "Temos um plano. A linha do tempo é nosso trunfo. Nunca vamos ficar sem histórias para contar."

Ele sabe, porém, como é raro uma série que não se chama "Game of Thrones" ter tanta atenção do público nos dias de hoje. "Há tanta TV sendo produzida, então sabemos como é difícil ser assunto das conversas no dia seguinte."

Para o ator Milo Ventimiglia, conhecido por ter interpretado Jess em "Gilmore Girls", a explicação é simples: "Uma fã veio me dizer que o trabalho que estamos fazendo é importante. Quando fazemos TV, queremos fazer o trabalho direito. É bom ouvir elogios à série. 'This Is Us' está preenchendo uma lacuna ao oferecer esperança, principalmente num panorama de muitos programas sombrios, povoados de zumbis".

Mariane Morisawa, especial para o Estado | Estadão Conteúdo Sucesso nos EUA e indicada para 10 Emmys, 'This Is Us' chega ao Brasil

