Sucesso nos anos 80, palhaço Bozo vai voltar à TV

O palhaço Bozo estará de volta às telas brasileiras em 2013. Segundo o site do jornal "Extra", o SBT realiza testes e ainda não definiu se terá apenas um ou vários atores no mesmo papel. Vovó Mafalda, Salci Fufu e Papai Papudo também voltarão a fazer graça no SBT. Por enquanto, só a Vovó Mafalda já está definida, mas o nome é mantido em segredo.

