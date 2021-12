Sucesso de audiência, série deve ganhar nova temporada

Bem-avaliado artisticamente e sucesso de audiência, o seriado Subúrbia, da Globo, deverá ter segunda temporada. A emissora já fez a encomenda a Luiz Fernando Carvalho.

Com isso, parte do elenco está assinando contratos longos, caso da protagonista Erika Januza, de Dani Ornellas e do baiano Fabricio Boliveira.

