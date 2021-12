Substituta de William Waack enfrenta rejeição em jornal da TV paga

A jornalista Renata Lo Prete, que desde a última quarta-feira, 8, substitui William Waack na bancada do Jornal da Globo, vem enfrentando rejeição na apresentação do Jornal das Dez, do canal pago Globo News.

Segundo informações da coluna Notícias da TV, do Uol, a audiência do noticiário despencou desde que Renata assumiu a posição de destaque, em agosto deste ano, em substituição a Dony De Nuccio, que foi para o Jornal Hoje.

No mês de outubro, o Jornal das Dez - que já foi considerado o principal programa da emissora - ocupou o décimo lugar no ranking dos 10 mais assistidos. Ele registrou uma audiência de 66,3 mil domicílios, uma queda de 22% em relação a julho, último mês de Dony De Nuccio, que alcançou 85,3 mil domicílios na medição nacional do Ibope de TV por assinatura.

De janeiro a outubro, o Jornal das Dez perdeu 41,4 mil telespectadores, ou 38%. O Edição das 18h, telejornal diário mais visto do canal, caiu 13% em relação a janeiro.

No Jornal da Globo, Renata Lo Prete já substituía Waack desde novembro de 2015. Segundo a coluna, as chances dela ser efetivada no lugar de Waack, afastado por racismo, são remotas.

