Stallone está fora do projeto de Rambo para a TV

Sylvester Stallone não está participando da produção de uma série sobre Rambo para a televisão. "Ao contrário do que foi anunciado, Stallone optou não participar na série de TV do Rambo em qualquer função", diz comunicado dos assessores do ator.

Stallone, mesmo sem participar, torce para que o projeto dê certo. "Desejo a todos da produção boa sorte", escreveu o ator no comunicado. O seriado, que vai se chamar Rambo: New Blood, vai focar na relação de John Rambo com o filho J.R., um ex-fuzileiro naval.

O filme Rambo foi adaptado do livro "First Blood" em 1982, depois teve mais três continuações em 1985, 1988 e 2008. Os primeiros filmes fizeram tanto sucesso que viraram até desenho animado nos anos 80.

