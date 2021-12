Soteropolitanos participam de reality show "Are You The One?"

Os baianos Vanderlei Nagô, 27 anos, e Felipe Bêribá, 26 anos, são os novos participantes da quarta temporada do reality show "Are You The One?", do canal fechado MTV Brasil. O programa irá ao ar na próxima quinta-feira, 22, a partir das 22h.

Apresentado pelo ator Caio Castro, a atração mostra o dia a dia de 21 jovens (11 homens e 10 mulheres), todos solteiros, que ficarão isolados por 10 semanas em uma mansão na cidade de Búzios, no Rio de Janeiro. O objetivo do jogo é que os participantes encontrem seu "crush".

Os jovens só ganharão o prêmio de R$ 500 mil se todos acertarem seus pares ideais. No "Are You The One?", toda semana, os casais passarão por uma prova. Além disso, os vencedores ainda podem escolher de dois a três casais para irem a um encontro.

O assistente de mídia e atleta de crossfit Felipe Bêribá e o publicitário e barman Vanderlei Nagô são naturais de Salvador, sendo que o primeiro mora em São Paulo.

