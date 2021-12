Soteropolitana da Federação é finalista do Globeleza

"Para mim, ela já é a Globeleza", disse emocionada, Neide Bispo, mãe de Nara Carvalho, finalista baiana do concurso que elegerá a nova musa do Carnaval Global de 2014. E se depender da campanha que os amigos e família estão fazendo pela candidata nas redes sociais e nas ruas da cidade, Nara poderá mostrar "o que é que a baiana tem" na telinha durante a divulgação do carnaval. A final acontece no domingo, 1, dentro do Fantástico, e a baiana disputa o posto com uma mineira e uma carioca.

Não se fala em outra coisa no bairro da Federação, onde Nara mora, e Regina, sua tia, comentou que cada um está ajudando um pouco. Amigos, conhecidos e alunos da escola em que Neide trabalha, distribuíram panfletos com a foto de Nara por diversos lugares da cidade, como o Rio Vermelho e o Centro.

E pensar que Nara se inscreveu de brincadeira, no último dia do prazo para se cadastrar na competição, depois de ser incentivada por um amigo. E, no meio de outras quatro mil garotas, ela foi uma das dez selecionadas para ir ao Rio de Janeiro participar do programa.

Desde que começaram as eliminatórias do quadro, Nara está morando no Rio junto com as outras meninas. Lá, elas recebem um acompanhamento de um nutricionista, personal trainers e aulas de dança com o professor Carlinhos de Jesus.

"Todo mundo gritou o nome de Nara", disse Neide, lembrando do carinho dos vizinhos do bairro da Federação pela filha quando ela foi escolhida para a final. Mas Nara também recebe esse carinho dos fãs lá no Rio, como revelou entusiasmada, "uma senhora me reconheceu na rua por um bordão que eu criei o 'nervosa ponto com ponto BR" e falou que todo mundo na casa dela pegou isso".

Neide, que revelou ter passado mal domingo passado de nervosismo, não segurou a emoção para falar da filha: "É emocionante demais. Ela é minha pérola negra". Na final, "vamos reunir todo mundo aqui para assistir", disse ela, empolgada. Depois irão dar uma festa e a família vai distribuir 200 camisas padronizadas entre os fãs da candidata.

A candidata criou um Facebook novo só para os fãs, já que seu perfil pessoal lotou depois que começou o programa. A página de Nara na rede é cheia de palavras de incentivos de amigos e fãs de vários os estados. "O Garcia inteiro na torcida por você, Nara", comentou em uma foto, José Aragão Rocha, morador do tradicional bairro. Já o internauta Henrique Rocha afirma que "Seja qual for o resultado, você já é a Globeleza".

"Quero agradecer a todo mundo que está dando palavras de incentivo e força. É maravilhoso saber que sou querida pelas pessoas", disse Nara, sobre o carinho dos fãs. A baiana ficou surpresa quando ouviu o jurado Dudu Nobre chamar seu nome durante a segunda eliminatória do programa, que aconteceu no domingo, 24. "Não imaginava chegar entre as finalistas", revelou.

No dia da final, o júri irá eliminar uma das três candidatas e as outras duas disputarão a preferência do público que elegerá a nova cara do Carnaval da Globo, por meio de votação, durante o programa.

Até a dançarina Kamylla Ferraz, a outra candidata baiana que participou do concurso, mas não conseguiu seguir adiante, já se juntou à torcida pela conterrânea. Apesar de comentar que as duas tiveram que suar para se adaptar ao samba carioca. "Eu e Nara sofríamos para nos adequar ao samba de lá, o (problema) de Nara foi que ela sambava muito de perna aberta e eu, como era um pouco mais malhada, tinha que dançar com um pouco mais de leveza e equilíbrio". Kamylla também torce pela mineira Camila Silva.

A Globeleza, símbolo do Carnaval da Rede Globo, surgiu em 1991, com a mulata Valéria Velenssa que ficou no posto por 14 anos e se tornou referência da festa. Aline Prado, que assumiu o cargo em 2006, irá passar o bastão para a garota escolhida no Fantástico. A sortuda terá sua beleza e samba exibidos nas vinhetas que circulam entre os programas da emissora no período que antecede o Carnaval e durante a festa.

