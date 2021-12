Sophia Abrahão chora ao se desfazer de roupas para doação

Ao passar por uma "prova de risco", a atriz e cantora Sophia Abrahão não conseguiu segurar as lágrimas ao se desfazer de algumas roubas. A cena do choro foi na estreia do programa "Desengaveta", do canal GNT, comandado por Fernanda Paes Leme, exibido nesta segunda-feira, 26.

A emoção se deu quando Sophia teve que se desapegar dos seus pertences mais antigos e doar para os mais necessitados. "Poder passar isso para frente e ajudar mais gente. Vai ser muito bacana", declarou ela, emocionada.

Na ocasião, Fernanda ainda aproveitou para dar um "puxão de orelha" na atriz, que é dona de um armário completamente lotado. Ela tem, por exemplo, 91 vestidos, 117 sapatos e 56 bolsas, muitos ainda com a etiqueta.

"Você acha que isso aqui não está demais? Sophia, isso é excesso" brincou a apresentadora, que aproveitou para declarar que não se considera uma pessoa consumista.

"Acho que me sairia muito bem no 'Desengaveta'. O programa é bem a minha cara, com um tema superatual e necessário. É estimulante e me deixa com aquela sensação de estar plantando uma sementinha na cabeça e no coração de quem assiste", afirmou Fernanda.

O objetivo do programa é ir até a casa das celebridades e incentivá-las a doar roupas ou acessórios que não são mais utilizados.

