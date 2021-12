Sony vai mandar famosos para o espaço

A Sony Pictures anunciou nesta quarta-feira, 25, nos Estados Unidos, a criação de um reality show chamado de Milky Way Mission (Missão Via Láctea, em tradução livre), que consistirá em submeter 10 famosos ao treino de preparação para uma viagem espacial.

A nova atração será apresentada oficialmente entre 7 e 10 de outubro, durante a feira MIPCOM, em Cannes, na França. Segundo a Sony informou em comunicado, que o programa será feito em parceria com a empresa holandesa de turismo espacial Space Expedition Corporation.

A emissora europeia Nederland 1, já adquiriu os direitos para produção deste 'reality', que exibirá os treinos dos participantes e as posteriores missões nos limites do planeta em oito episódios de uma hora cada.

"Cada semana as estrelas enfrentarão uma série de desafios físicos e mentais extremos para evitar serem eliminadas. As rodadas finais acontecerão na base de lançamento em Mojave, na Califórnia", indicou a Sony Pictures. O prêmio ao vencedor será uma "passagem" para uma viagem espacial.

"Durante anos as pessoas sonharam com a possibilidade de um programa no espaço. A Sony está preparado para tornar este sonho realidade", acrescenta o comunicado da empresa.

