Sônia Braga fará participação especial em novela global

Sônia Braga aceitou o convite da autora Gloria Perez para fazer uma participação especial na novela Salve Jorge. Segundo o site do Extra, já se sabe que ela fará parte do núcleo que envolve as moças traficadas. Conforme a autora, Sônia vai fazer uma poderosa traficante de pessoas de Portugal. A última novela que a atriz fez foi Páginas da Vida, em 2006.

