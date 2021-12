Som de porta rangendo no JN repercute na web

O som de uma porta rangendo vazou durante a edição do Jornal Nacional nesta sexta-feira, 18 [veja o vídeo abaixo]. Enquanto o apresentador William Bonner chamava um reportagem sobre número de refugiados no mundo, é possível ouvir o barulho. Os telespectadores do noticiário comentaram o caso inusitado na internet.

Alguns seguidores falaram que o som lembrava um filme de terror. Até mesmo a filiada da Globo no Rio Grande do Sul twittou: "A Renata que deve ter fechado a porta, era alguém com microfone. #JN" [veja os twittes abaixo].

Alguem ouviu uma porta se abrindo no Jornal Nacional e depois batendo? kkkkkkk! #JN #JornalNacional. — Guaraná gelado (@SPLdA) 18 dezembro 2015

Bonner tomou um susto e eu tbm kkkk , abriram a porta de filme de terror .. #JornalNacional — Dayane Santos (@DayaneFsantos) 18 dezembro 2015

Barulho de porta fechando no áudio do #JN , impressão minha, ou fantasmas televisivos? — Guilherme (@guilbonfim) 18 dezembro 2015

A Renata que deve ter fechado a porta, era alguém com microfone. #JN — Televisão no RS (@televisaonors) 18 dezembro 2015

Que burolho foi esse no JN ? Uma porta se abrindo??? So eu escutei? — Juliana Alcantara (@ju1alcantara) 18 dezembro 2015

