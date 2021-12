Som Brasil revive festivais de televisão

A próxima edição do programa Som Brasil, que será exibido sexta-feira, 31, na Rede Globo, terá como tema os grandes festivais de música da televisão brasileira na década de 60. Apresentado por Camila Pitanga, a atração vai receber Maria Gadú, Emicida, Pitanga em Pé de Amora e Thiago Amud, que vão fazer duetos com os experientes músicos Jair Rodrigues, Maria Alcina e Tony Tornado.

"Na plateia, as torcidas se organizavam como nos melhores clássicos do futebol. Aplaudiam ou vaiavam com a mesma intensidade. Fãs de todos os gêneros, de todas as procedências, cantavam, gritavam e pulavam como se já soubessem que estavam fazendo história", lembrou Camila Pitanga na gravação do programa.

"Divino Maravilhoso", "Arrastão", "Andança" e "Universo do teu corpo" serão cantados por Maria Gadú. Emicida vai interpretar "Sinal Fechado" e "Para não dizer que não falei das flores". As músicas "A Banda" e "Lapinha" ficam por conta do coletivo Pitanga em Pé de Amora. E Thiago Amud interpreta "Domingo no Parque" e "Eu quero é botar meu bloco na rua". Já os duetos entre Pitanga em Pé de Amora e Jair Rodrigues; Thiago Amud e Maria Alcina; e Emicida e Tony Tornado cantam, respectivamente, "Disparada", "Fio Maravilha" e "BR3".

Relembre Elis Regina cantando "Arrastão" no Festival da Record, em 1965

