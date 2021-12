Som Brasil relembra hits sertanejos

O Som Brasil da próxima sexta-feira, 25, pega estrada rumo ao interior do País para relembrar hinos da cultura sertaneja compostos por nomes como Chitãozinho & Xororó e Roberta Miranda, convidados especiais da atração. "É hora de o programa partir em busca daquele mundão véio sem porteira, feito de caminhos e canções inesquecíveis, que começou ao som de uma viola enluarada, tocada desde sempre nos sertões e rincões mais profundos do Brasil", revela Patrícia Pillar, ao falar da atração desta sexta.

Chitãozinho & Xororó interpretam Evidências, Brincar de Ser Feliz e Nuvem de Lágrimas. A dupla ainda divide o palco com Roberta Miranda, com quem canta A Majestade, o Sabiá. Das passarelas da moda para os palcos de shows, Karina Zeviani passou a integrar o coletivo francês nouvelle vague e mostra seu talento no programa ao dar voz às letras de Vá com Deus, Choram as Rosas e Não Aprendi a Dizer Adeus.

Hits revisitados

Os sucessos É o Amor, Pense em Mim e Fio de Cabelo são revisitados pelo sertanejo de influências pop Lucas Lucco. Já as músicas Entre Tapas e Beijos, Dormi na Praça e Eu me Amarrei entram no ritmo eletrônico e funk do Bonde do Rolê, cuja marca registrada são as composições despojadas.

O Som Brasil é escrito por Cleodon Coelho e Silvio Essinger, tem direção de núcleo de Luiz Gleiser e direção-geral de Gleiser e Cacá Silveira.

