Solano aparece completamente nu em novela das 23h da Globo

Há dois anos longes das novelas, o ator Mateus Solano volta com tudo nesta segunda-feira, 11. Ele será Rubião, o vilão de 'Liberdade, Liberdade', nova novela das 23h da TV Globo.

Logo no primeiro capítulo, o personagem de Solano trairá Tiradentes (Thiago Lacerda). Neste momento, ele aparecerá completamente nu durante uma sessão de tortura.

Logo depois, ele ainda vai assassinar Antônia (Letícia Sabatella), a mulher de Tiradentes e mãe de Joaquina (Mel Maia/Andreia Horta), e acabará se apaixonado pela filha de suas vítimas mais para a frente.

Trama

Ainda no primeiro capítulo, a novela irá mostrar, rapidamente, a fase em que Tiradentes foi traído e morto e como Joaquina ficou órfã.

Na novela, Rubião acreditará que denunciar Tiradentes foi a coisa certa, ao achar que fez o necessário para salva a própria vida.

Na luta pela Independência do Brasil, Rubião era o braço direito de Tiradentes. O vilão entrega o amigo à família real portuguesa para ter a própria vida poupada.

Depois da passagem de tempo de 20 anos, Rubião se torna o intendente de Vila Rica para defender os valores da Coroa portuguesa no local.

Ficção

De acordo com o autor Mario Teixeira, o personagem Rubião não existiu. Mesmo com liberdade para escrever a história - desenvolvida a partir do argumento de Márcia Prates, baseado no livro 'Joaquina, Filha de Tiradentes' - o novelista afirma que 'Liberdade, Liberdade' é a história de uma mulher que vive nesse período conturbado, em que o Brasil deixa de ser colônia e passa a ser capital.

A novela das 23h ainda mostra a ausência de medicina, de saneamento, e como as pessoas eram mais rudes e sofridas.

