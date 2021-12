Sofía Vergara fica novamente sem um Emmy

A colombiana Sofía Vergara ficou neste domingo, 22, novamente sem um prêmio Emmy na categoria de melhor atriz coadjuvante de comédia por seu trabalho em Modern Family, prêmio que desta vez foi para Merritt Wever da série Nurse Jackie.

Vergara, de 41 anos, concorria ao Emmy pela quarta vez consecutiva e as previsões indicavam que ela chegou à presente edição destes prêmios com boa chance de vencer, em disputa direta com sua companheira de elenco Julie Bowen.

Merrit protagonizou um momento inusitado ao ganhar. Completamente chocada a atriz não deu discurso de agradecimento. Limitou-se a dizer: "Preciso ir embora." E saiu.

O ator Neil Patrick Harris é o mestre de cerimônias do evento no qual séries como Breaking Bad, Homeland e Modern Family são favoritas nas categorias principais.

