Sobrinho de Ana Paula promete nude se tia ficar no BBB

Ao que parece, o carisma da participante do Big Brother Brasil, Ana Paula, é de família. O sobrinho da jornalista, André Renault, está agitando as redes sociais e até prometeu nude (foto sem roupas), caso a tia derrote Juliana no paredão desta terça-feira, 23.

Em um post no Twitter nesta segunda-feira, 22, o rapaz brincou com a chance da tia permanecer na casa e fez uma promessa para os seguidores.

É o seguinte galera! Votem meeesmo, pq se Ana ficar, acho q posto um nude hein?! — André Renault (@Oitent) February 22, 2016

Na rede social, vários internautas apoiaram a campanha do rapaz, que fazem mutirões de votação para a permanência da mineira. Será que cola?

