Sítio do Picapau Amarelo será exibido na TV Cultura

A TV Cultura adquiriu os direitos de transmissão para exibir o seriado infantil Sítio do Picapau Amarelo. A emissora paulista conseguiu levar a segunda versão do programa após um acordo com a rede Globo. Para exibir o Sítio em território nacional, a Cultura teve que ceder os direitos de Cocoricó e Castelo Rá-Tim-Bum para a Globo Internacional. A emissora não informou a data que a atração entra no ar.

O Sítio do Picapau Amarelo foi exibido pela TV Globo em duas versões. A primeira nos anos de 1977 a 1986, e a segunda entre os anos de 2001 até 2007. Na segunda versão, o seriado passou por sete temporadas, chegando ao número de 570 episódios. O roteiro é baseado na obra homônima do escritor Monteiro Lobato, autor de 17 livros de histórias infantis.

Na trama, os episódios são ambientadas no sítio de Dona Benta, uma simpática senhora que vive afastada da correria e do barulho da cidade grande. Ela conta com a amizade da Tia Nastácia, que cozinha deliciosos quitutes para ela e a neta, Lúcia, mais conhecida como Narizinho. Ao lado da inseparável boneca Emília, Narizinho é uma menina cheia de sonhos, que cria um mundo de fantasias ao seu redor. Com a chegada de Pedrinho, um menino corajoso que passa as férias no sítio da avó, os três se envolvem em altas aventuras.

adblock ativo