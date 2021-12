Sinal analógico da TVE será desligado nesta quarta

Após 31 anos no ar, o sinal analógico da TV Educativa da Bahia (TVE) será desligado à meia noite desta quarta-feira, 26. A informação foi divulgada nesta terça-feira, 25, por meio de nota enviada a imprensa.

Conforme o comunicado da emissora, "a manutenção da data determinada inicialmente pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (Mctic) se deve a crescente quantidade de domicílios baianos aptos a receber o sinal digital".

Mudança

De acordo com o novo cronograma previsto pelo Mctic, o desligamento do sinal analógico das emissoras de TV de Salvador que estava previsto para acontecer também nesta quarta, foram adiados para o dia 27 de setembro deste ano, com a finalidade de ter um prazo maior para distribuir conversores digitais para as pessoas de baixa renda.

Gratuidade

Para aqueles que usufruem de programas sociais do Cadatro Único do governo federal, como o Bolsa Família e Minha Casa, Minha Vida, têm direito a receber kits gratuitos para terem acesso a TV Digital.

Os beneficiários devem acessar o site, com o número de Identificação Social (NIS) ou ligar para o número 147 e agendar a retirada.

