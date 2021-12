Simone e Simaria assumem lugar de Victor e Leo no 'The Voice Kids'

A terceira edição do The Voice Kids só estreia em 2018, mas já anunciou várias mudanças. Após Claudia Leitte ter trocado de lugar com Ivete Sangalo, que foi para a competição entre adultos, o time de jurados tem nova substituição: Victor e Leo saem e Simone e Simaria entram.

A dupla feminina vai se juntar a Claudia Leitte e Carlinhos Brown, o único que continua na equipe. Até onde se sabe, a apresentação também continua com André Marques.

Durante o The Voice Kids deste ano, Victor foi afastado do time de jurados após ter sido acusado de agressão pela mulher, Poliana Bragatini. No início deste mês, o cantor já havia dito que não voltaria ao reality e deferiu críticas à emissora.

adblock ativo