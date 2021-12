Silvio Santos sofre corte no queixo durante gravação no SBT

O apresentador e empresário Silvio Santos sofreu um acidente durante a gravação do seu programa, que foi ao ar na noite deste domingo, 10. Silvio jogava os tradicionais aviõezinhos de dinheiro para o auditório quando uma mulher, que tentava pegar as notas, deu uma "unhada" acidentalmente no dono do SBT.

Apesar de ter tido um pequeno corte e sangramento, ele brincou com a situação. "Estou morrendo, estou morrendo. Me deem um esparadrapo. Mas será possível? Acabou. Não jogo mais dinheiro para vocês", disse ele, sem querer interromper a gravação.

Silvio ainda brincou afirmando que precisaria de uma cirurgia no queixo e que ficaria como o ator George Clooney.

Uma participante ofereceu um band-aid para o apresentador, que lhe deu R$ 100 em troca.

A cena, gravada neste sábado, foi ao ar no domingo sem nenhum corte.

