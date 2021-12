Silvio Santos nega abraço para Claudia Leitte para não ficar 'excitado'

O apresentador Silvio Santos convidou neste sábado, 10, Claudia Leitte ao palco do Teleton para apresentar sua nova música "Balancinho". Mas o que chamou a atenção foi a resposta do apresentador ao pedido de abraço da cantora. "Esse negócio de ficar dando abraço me excita e eu não posso ficar excitado", disse o dono do SBT.

A cantora tentou contornar a situação. "No sentido feliz da palavra, de alegria, euforia, né?", afirmou. No entanto, Silvio insistiu dizendo que era "excitação". "Agora, eu acho que o meu marido tem uma razão para ficar chateado", respondeu Claudia.

Silvio continuou fazendo comentários sobre a aparência e roupas da cantora. "Balancinho é minha música nova, mas eu já estou quase pensando em 'vazar'", disse a artista.

O 'patrão' também fez questionamentos sobre a canção Balancinho. "A música que você cantou é sucesso e essa que você vai cantar agora você vai tentar fazer sucesso?", perguntou Silvio. "Já consegui, já me considero lá já", respondeu Claudia Leitte.

Foto: Reprodução | SBT

