O apresentador Silvio Santos brincou com a votação do impeachment na Câmara dos Deputados durante o programa neste domingo, 24. Para isso, o dono do SBT usou uma fotomontagem do programa "Tentação", em que os participantes escolhiam entre três portas: "Sou a favor. Fora Dilma. Fora PT", "Ainda estou negociando um ministério" e "Sou contra! É golpe!".

Após falar que não gostou da votação, porque demorou muito, Silvio disse que os deputados deveriam ter usado as portas do "Tentação" para revelar voto. "Não precisava demorar tanto tempo. Todo mundo corria para as portas. Saía do plenário e pimba entrava nas portas. Não precisava demorar tanto tempo para resolver uma questão", disse o apresentador, aos risos.

O SBT foi a única grande rede de TV aberta a não transmitir a sessão da Câmara. A emissora decidiu manter a programação normal e, com isso, alcançou a vice-liderança no horário.

Da Redação Silvio Santos faz piada com votação do impeachment

adblock ativo