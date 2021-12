Silvio Santos é hipnotizado no palco do seu programa

Sílvio Santos será hipnotizado pelo hipnólogo Rafael Baltresca no programa que vai ao ar neste domingo, 25, no SBT. A atração ocorrerá durante o quadro Jogo dos Pontinhos.

A princípio, Silvio chamará Baltresca ao palco para que ele hipnotize Flor - uma das juradas do programa. "A partir de agora, toda vez que Silvio Santos bater palma, você sentirá pinicadas no bumbum", diz o hipnólogo. O dono do SBT faz questão de bater palmas para ver Flor pulando com a sensação.

Em seguida, o próprio Sílvio se dispõe a ser hipnotizado. Rafael instrui o apresentador a ver Helen Ganzarolli nua e agir como se estivesse sem roupas. Vendo pai pagando mico, Patrícia Abravanel tenta impedir que Sílvio continue sob os efeitos da hipnose. Rafael Baltresca resolve mudar a orientação."Quando você abrir os olhos estará completamente apaixonado por Cabrito Teves".

adblock ativo