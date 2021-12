Sílvio Santos continua brincando com os convidados do Jogo dos Pontinhos, que apresenta aos domingos, no SBT. No Dia das Mães, a filha Patricia Abravanel, a apresentadora Eliana, Hellen Ganzarolli, Livia Andrade, Cabrito Teves e Carlinhos Aguiar foram surpreendidos com choques elétricos nas cadeiras em que estavam sentados.

O dono do SBT só fazia gargalhar com o susto que os participantes tomaram. Confira no vídeo abaixo:

Da redaçaõ Silvio Santos dá choque em convidados de programa

