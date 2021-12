Silvio Santos afirma no seu programa que 'mulher não tem o direito de ser feia'

Na edição do último domingo, 9, do Programa Sílvio Santos, o veterano apresentador e dono do SBT causou uma nova polêmica ao declarar que "mulher não tem o direito de ser feia". Ao apresentar a modelo Marthina Brandt e a atriz Manu Gavassi, no quadro "Jogo das Três Pistas", Silvio Santos elogiou as duas e falou: "Eu estava outro dia vendo a gravação do meu programa, a dos travestis. Os rapazes que vêm para cá são feios, mas na hora em que colocam maquiagem, na hora em que colocam roupa, eles ficam bonitos. Por isso que eu vou continuar falando no programa: não existe mulher feia, existe mulher mal produzida".

Silvio continuou: "A gente vê aquele travesti no palco, aquele artista no palco, que é um garoto que não chama atenção em lugar nenhum. Aí coloca maquiagem e se transforma em uma mulher bonita, quer dizer, mulher não tem o direito de ser feia porque é só pegar os travestis e se perguntar: como é que elas podem ser bonitas daquele jeito e nós não podemos?", completou o apresentador.

As declarações do apresentador provocaram algumas críticas nas redes sociais. "Que criatura desagradável é o Silvio Santos. Só sabe falar da aparência das mulheres", disse, por exemplo, uma internauta em sua conta no Twitter.

