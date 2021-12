Show do Planet Hemp é cancelado em Salvador

Os fãs da banda Planet Hemp, que aguardavam ansiosamente o retorno do grupo a Salvador, vão ter que esperar mais. O show da banda, que seria no sábado, 1º de dezembro, foi cancelado. Ainda não há informações sobre o que motivou o cancelamento do show que reuniria os integrantes originais da banda na capital baiana.

Quem comprou os ingressos será reembolsado. Quem utilizaou a Ingresso.com e o call center, terá a compra cancelada automaticamente. Quem usou o cartão de crédito, terá o valor estornado em até 40 dias.

