Seu Jorge protagoniza nova série brasileira da Netflix

O cantor e ator Seu Jorge (Abe, Cidade de Deus, A Vida Marinha com Steve Zissou) é um dos protagonistas da série brasileira Irmandade, produção do serviço de straming Netflix. Anunciado na última quinta-feira, 31, o elenco conta ainda com Naruna Costa (Hoje Eu Quero Voltar Sozinho), Hermila Guedes (Céu de Suely) e Lee Taylor (O Mecanismo).

Ambientado nos anos 90, o suspense dramático irá seguir a história de Cristina, uma advogada honesta e dedicada (Naruna Costa), que descobre que seu irmão (Seu Jorge) esteve preso há anos e é líder de uma ascendente facção criminosa. Coagida pela polícia, ela é obrigada a se tornar informante e trabalhar contra o irmão a quem ela sempre idolatrou. Mas conforme se infiltra na Irmandade, começa a questionar seus próprios valores sobre a lei e a justiça, e entra em contato com um lado sombrio de si mesma que não imaginava ter.

Com direção de Gustavo Bonafé e Aly Muritiba, a série é uma criação de Pedro Morelli. O roteiro é de Felipe Sant’Angelo, Iris Junges, Leonardo Levis, Mirna Nogueira, Francine Barbosa e Tom Hamburger, e a produção da dupla Andrea Barata Ribeiro e Bel Berlinck. Com oito episódios, a primeira temporada ainda não ganhou data de estreia.

