Sétima temporada de Game of Thrones é adiada

Os fãs de Game of Thrones vão ter que esperar mais de um ano para assistir à sétima temporada de uma das séries mais assistidas da televisão. Ainda não há uma previsão da data, mas os produtores explicaram o motivo.

David Benioff e D.B. Weiss, o caras que comandam a série, alegaram que a série precisa ser filmada em invernos rigorosos, por isso vão precisar esperar mais tempo para a mudança da estação no hemisfério norte, onde a série é gravada.

Até agora, as temporadas estrearam entre março e abril, mas a sétima pode ser lançada até mais para o final do ano de 2017. A sétima temporada de Game of Thrones vai ter apenas sete episódios.

