"Sete Vidas" vai mostrar novo formato de relações familiares

Logo após terminar a novela "A Vida da Gente", em 2012, a autora Lícia Manzo começou a fazer pesquisas para seu próximo folhetim. A partir de uma conversa com o diretor Jayme Monjardim, ela decidiu que repetiria a parceria com ele, contando a história de um homem desbravador, somada a um tema muito atual: "Pai, mãe e filhos deixam de ser maioria nos lares brasileiros, dando lugar ao que se chama família mosaico, com infinitas e impensáveis configurações", diz Lícia Manzo, na sinopse da próxima novela das seis da Globo, "Sete Vidas".

A trama, que estreia em março no lugar de "Boogie Oogie", gira em torno do personagem de Domingos Montagner (Miguel), um homem que, por opção, deseja se manter sozinho e que nem imagina encontrar os filhos gerados por meio de fertilização in vitro. Na juventude, quando morou fora do país, ele fez doações de sêmen para uma clínica em troca de gratificações financeiras.

Nos primeiros capítulos da novela, o público conhecerá um grupo de sete irmãos. Seis deles, por motivos diferentes, estão em busca do pai desconhecido. A princípio, eles só sabem o número da ficha de identificação do doador que gerou suas vidas. Essas são as sete vidas que dão título à novela.

Logo no primeiro capítulo, Miguel mostra como é arredio a relacionamentos. Apaixonado por Lígia (Débora Bloch), ele promete, enfim, ir a um jantar para conhecer sua família e amigos. Ela nunca entendeu, nos 18 meses que está envolvida com ele, porque o ambientalista sempre evitou ser apresentado às pessoas que ela ama. Na hora marcada, Miguel liga e dá uma desculpa esfarrapada, diz que o carro quebrou.

Duramente criticada pelos parentes, ela cai em prantos, mas sai em defesa do amado: "Miguel é um cara complexo, com uma história de vida complicada, mas isso não faz dele uma pessoa desprezível, ou um mau-caráter, não é mesmo?".



A cena mostra como o romance é contraditório. Aos 38 anos e bem-sucedida profissionalmente, a jornalista quer formar uma família e ter filhos. Miguel quer continuar se aventurando mundo afora.

Expedição



O ambientalista é um homem de coragem e espírito aventureiro, que, ao ver a insatisfação da amada, toma a iniciativa de romper o namoro e embarcar em uma solitária expedição rumo à Antártida.



O perfil de Miguel é o de um homem viril e vulnerável, impossível de ser decifrado, o que parece uma espécie de combinação irresistível, capaz de mobilizar a maioria das mulheres que, mais cedo ou mais tarde, terminam fisgadas por sua inacessibilidade.

Porém, esse homem forte esconde um trauma. Aos 16 anos, ele viu o pai saindo da casa da empregada e se vestindo. Os dois brigaram e Miguel foi expulso de casa. Sai de moto correndo, atordoado. Sua mãe, que o seguia, acabou batendo o carro e morrendo. Ele acredita ter sido responsável pelo acidente que tirou a vida dela. Por isso, tornou-se arredio, carregando nos ombros um enorme sentimento de culpa.

Cerca de dois meses após sumir da vida de Lígia, Miguel sofre um acidente em seu barco e quebra uma perna. A embarcação enfrenta uma tempestade, com mar revolto, e Miguel é lançado de um lado para outro, bate forte a cabeça e fica inconsciente, enquanto o barco segue à deriva.



Logo a notícia de um trágico acidente chega a Lígia, que trabalha em um importante jornal. Os destroços da embarcação Terra Nova foram encontrados após o choque com um "iceberg" (grande bloco de gelo). As chances de Miguel ter sobrevivido são nulas. A jornalista se desespera. Ela acaba de descobrir que espera um filho dele.

Meio-irmãos



Semanas depois é feito um funeral simbólico de Miguel, pois o corpo do aventureiro não foi encontrado. Lígia recebe o telefonema de uma clínica de fertilização atrás dele para falar de uma doação feita há 32 anos.



Dois jovens, supostamente filhos biológicos do aventureiro, estão à procura do pai. Trata-se de Pedro (Jayme Matarazzo) e Júlia (Isabelle Drummond). Ele sempre soube como foi concebido e entrou em um site à procura do pai e os meio-irmãos, encontrando na internet uma mulher por quem sente uma atração incompreensível, mas que ele pensa ter seu sangue.

Lígia resolve conhecer os herdeiros de Miguel, que são irmãos de seu bebê. Ela resolve deixar o emprego e passar a se dedicar à maternidade e pesquisando temas que Miguel tinha fixação. Pedro tem a mesma personalidade do pai. Sua mãe morreu e ele foi criado por Vicente (Ângelo Antonio). Seu padrasto se encanta por Lígia e, mesmo diante das recusas dela, um relacionamento amoroso entre eles acaba rolando. Há uma passagem de tempo de um ano, quando o telespectador vê a jornalista vestida de noiva rumo ao altar. Seu filho, Joaquim, está com seis meses.

Antes da cerimônia, ela vê Miguel na rua e pensa em desistir de se casar, mas é demovida da ideia. Todos a convencem de ter sido uma alucinação, mas a verdade é que Miguel não morreu. Ficou em coma, depois sem memória e volta para tentar descobrir tudo que não sabe sobre seu passado.

Na festa, uma amiga da noiva resolve fazer uma reportagem sobre a história dos três meio-irmãos: Joaquim (o bebê), Júlia e Pedro. Depois que o texto é publicado, uma mulher envia um e-mail dizendo ser mãe de um rapaz de 15 anos, que também é filho do doador nº 150.



Aos poucos, os três irmãos vão conhecer outros quatro filhos de Miguel: Bernardo (Guilherme Lobo), os gêmeos Laila (Maria Eduarda) e Luís (Thiago Rodrigues) e Felipe (Michel Noher), jovem argentino, com doença autoimune.



Será por causa dele, para ajudar o filho, que Miguel revelará que está vivo e a trama se desenvolverá. "Sou eu o doador de número 150. É uma história longa para que eu possa explicar assim, de uma hora para outra, mas... o pai de vocês sou eu", dirá Miguel, entrando no quarto de hospital onde Felipe está internado e conhecendo seus seis irmãos de sangue.

