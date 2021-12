Sete baianos seguem no The Voice Brasil; veja quem são

Foi ao ar na noite desta quinta-feira, 9, o último dia das "Audições às Cegas" no The Voice Brasil. A partir de agora, os técnicos Carlinhos Brown, Ivete Sangalo, Lulu Santos e Michel Teló tentam ganhar o programa com 18 componentes em suas equipes. Para isso, eles devem prepará-los para as competições.

Entre os selecionados, há sete baianos, que ficarão em três das quatro equipes, já que o time do sertanejo não possui nenhum artista da Bahia. Brown é o que tem mais conterrâneos no time, com cinco cantores. Confira:

>> TIME CARLINHOS BROW

* Cristiane Santos

Cristiane escolheu a música "À Primeira Vista" para sua estreia no The Voice Brasil

Embora viva atualmente no estado de São Paulo, a jovem nasceu no interior da Bahia e usa a música como meio de trabalho. Ela foi a sexta participante que passou para a fase das batalhas. Cantando a música "À Primeira Vista", sucesso de Daniela Mercury e escrita por Chico César, ela, que tem 19 anos, fez com que Michel Teló e Carlinhos Brown virassem suas cadeiras.

* David Nascimento

Com o hit "O Sol", David seguiu para a fase das batalhas

Com o hit "O Sol", de Vitor Kley, o itabunense animou a plateia e os jurados, porém apenas Carlinhos Brown virou sua cadeira. David possui 25 anos, é músico e começou a trocar flauta quando tinha 10 anos. Além do instrumento, o jovem se destaca no saxofone e decidiu, há 3 anos, se dedicar ao canto. Atualmente, David mora em Fortaleza e trabalha como cantor e saxofonista.

* Jamile Santos

Jamile, que canta desde os nove anos, escolheu "Joga Fora" como música de apresentação

A cantora baiana esteve na sétima noite do The Voice Brasil e escolheu a música "Joga Fora", de Mcihel Sullivan, que é conhecida na voz de Sandra de Sá. Com a interpretação, ela fez com que Lulu e Brown virassem as cadeiras. Ela deu seu primeiro passo na música aos 9 anos, ao se apresentar pela primeira vez na escola. A artista, que nunca fez aulas de música, já venceu um festival e participa de duas bandas de samba: em uma delas, o pai participa da equipe.

* Lia Gondim

Baiana despertou o interesse de Lulu Santos e Carlinhos Brown ao cantar "Deixa Eu Dizer"

Lulu e Brown viraram as cadeiras ao ouvir Lia Gondim cantando "Deixa Eu Dizer", escrita por Ivan Lins e Ronaldo Monteiro de Souza. Incentivada pela tia, a baiana venceu um festival de música infantil quando tinha 10 anos. Até os dias atuais, ela já cantou em um bloco carnavalesco infantil, tocou em bandas de baile e já foi backing vocal da banda Babado Novo. Atualmente, ela faz jingles e possui um projeto com sua irmã no YouTube.

* Meggie Santos

Meggie escolheu hit de Djavan, "Boa Noite", para sua estreia nas "Audições às Cegas"

Na sexta noite das "Audições às Cegas", Meggie despertou o interesse de Brown ao cantar "Boa Noite", de Djavan. A baiana, que tinha como sonho de infância aprender a tocar violão com o pai, cresceu e cantava apenas por brincadeira entre os amigos. Agora, ela se apresenta sozinha em bares de Salvador e deseja ver sua família em um show seu.

>> TIME IVETE SANGALO

* Géssica Lima

Géssica, que cantou "As Canções Que Você Fez Pra Mim", é a única baiana no time de Ivete Sangalo

Embora tenha despertado o interesse de três técnicos, foi a cantora Ivete a escolhida da baiana. A artista de 27 anos apresentou a música "As Canções Que Você Fez Pra Mim", de Erasmo e Roberto Carlos, e fez com que Ivete, Lulu e Brown virassem as cadeiras. Géssica é formada em design e já chegou a cantar em um tributo aos Novos Baianos. Além de se apresentar em eventos em Salvador, ela também trabalha como designer de interiores, dá aula de pinturas e realiza trabalho voluntário em asilos e orfanatos.

>> TIME LULU SANTOS

* Raissa Araújo

Lulu Santos possui apenas uma baiana em seu time: Raíssa, que cantou "Só Tinha de Ser Com Você", de Tom Jobim

A baiana decidiu escolher o sucesso de Tom Jobim, "Só Tinha de Ser Com Você", para sua estreia no The Voice Brasil. Lulu Santos foi o único a virar a cadeira, a garantindo em seu time. Raissa, 28 anos, descobriu seu timbre em um karaokê. A partir desse momento, ela decidiu estudar canto e iniciar uma carreira. A artista, que é fã de Elis Regina e Maria Betânia, já fez parte de uma orquestra sinfônica e cursa licenciatura em piano.

