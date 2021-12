Sessão de Terapia estreia nova temporada

Nesta segunda-feira, 4, às 22h30, estreia a terceira temporada de "Sessão de Terapia", no canal GNT. A série, dirigida por Selton Mello, traz novidades no elenco e na história do protagonista Theo (Zécarlos Machado), que, no primeiro episódio, desembarca de uma viagem de seis meses de férias. A vida do terapeuta ganha um novo drama na relação dele com o filho, Rafael (Johnnas Oliva), e o personagem deixa as sessões com Dora (Selma Egrei), exibidas às sextas-feiras, nos primeiros episódios. Depois, ele sentirá falta dela e voltará para o divã da psicanalista.

Selton Mello afirma que o leque de histórias e sentimentos a serem explorados pelo programa é gigantesco, mas seu formato se mantém idêntico desde o primeiro dia de exibição. "São duas pessoas falando por 25 minutos e isso exige uma atenção muito grande minha e da equipe para tornar isso interessante. Não é porque a gente aprendeu a fazer que tem um relaxamento. Agora, o que existe é a cobrança dos fãs da série para fazermos sempre melhor", conta.



Voo solo



Ele comenta que esse é o tipo de trabalho que todo ator gostaria de poder fazer porque é um "voo solo de atuação, com um texto sensível e delicado". Toda a terceira temporada já foi gravada e editada. São 35 episódios, que ficam em cartaz até o dia 19 de setembro.

Entre os temas, estão alcoolismo, depressão e ciúmes. "A série tem uma linguagem própria desde a primeira temporada. Nosso desafio é manter a voltagem emocional. É um trabalho árduo e bastante minucioso. Busco o ouro de cada ator, quero eles matadores em cena", dispara Selton.

Outra base de Sessão de Terapia que se fortalece na terceira temporada é a mistura de atores, que dosa intérpretes com carreiras de sucesso e novatos que são revelados pela atração, como foi o caso de Sergio Guizé, Bianca Müller e Derick Lecoulfé. "Gosto de mesclar atores como a Letícia Sabatella, superexperiente, com novos atores e desconhecidos do grande público, como Rafael Lozano e Ravel Andrade. Essa mistura é boa e dá à série uma característica própria", diz Selton.

