Séries de TV têm variadas opções no período carnavalesco

Daqui até a Quarta-feira de Cinzas são 120 horas inteirinhas de liberdade. Enquanto a pipoca segue agitada na Barra, Campo Grande e Pelourinho, quem não se sente assim tão folião pode se entregar a outro tipo de pipoca: aquela quentinha que sai da panela enquanto esperamos um episódio carregar.

Seja na Netflix ou na televisão, não vão faltar opções para quem vai sair nesse bloco. Assim, a palavra da vez é: maratona.

Segundo dados divulgados pela Netflix, mais de 90% dos seus usuários já enveredaram pela prática de assistir a episódios na sequência. No topo da lista, Grey’s Anatomy, The Walking Dead e Narcos aparecem como os conteúdos mais frequentemente maratonados.

Para não fugir à tradição, A TARDE preparou uma lista de títulos que vale a pena conferir nos próximos dias de feriado.

Indicações

3% – A primeira temporada da série original brasileira está completa na Netflix. Como a segunda está prevista para estrear ainda este ano, é uma boa ficar por dentro do que acontece na distopia. Na trama, aos 16 anos, a população passa por uma espécie de teste para saber se poderá passar para o outro lado, onde 3% da população vive com acesso à infraestrutura e qualidade de vida. 1 estrela.

American Gods – Com a primeira temporada disponível no Amazon Prime Vídeo, essa vale a pena conferir. Deuses tradicionais entram em batalha contra os novos deuses da tecnologia e da comunicação, disputando a fé e a devoção das pessoas. 2 estrelas.

La Casal de Papel – Nova queridinha da Netflix, essa tem dado o que falar. A minissérie espanhola mostra oito habilidosos criminosos e os seus planos engenhosos para roubar dois bilhões de euros. 3 estrelas.

MacGyver – Hoje, a partir das 12h30, tem maratona da série no Canal Universal: do oitavo ao décimo terceiro episódio da série. Na trama, Angus “Mac” MacGyver cria uma organização extraoficial dentro do governo dos Estados Unidos para resolver problemas. 1 estrela.

Marvel – Jessica Jones – A segunda temporada da série chega no dia 8 de março à Netflix, mas essa é uma boa oportunidade para conhecer a história protagonizada por Krysten Ritter. Na trama, ela vive uma investigadora particular que tenta recomeçar a vida após um assassinato. 3 estrelas.

O Negócio – Original brasileira da HBO, série mostra garotas de programa de luxo que abrem sua própria empresa e passam a se destacar nesse mercado. Enquanto a nova temporada não chega (estreia dia 18 de março, às 21 horas), as três primeiras estão disponíveis na HBO GO. 1 estrela.

Santa Clarita Diet – Estrelada por Drew Barrymore, a original da Netflix mostra uma mulher que passa por uma mudança súbita de dieta e, sem saber o motivo, começa a comer carne humana. As sequências são tão

absurdas que a série consegue fazer humor a partir do surreal.2 estrelas.

The Crown – Séries históricas também são excelentes pedidas para uma maratona de feriado. Com duas temporadas disponíveis na Netflix, a série mostra a história da Rainha Elizabeth desde a sua juventude. 2 estrelas.

The Handmaid’s Tale – Disponível no streaming Hulu, a série distópica tem ganhado fama e sido destaque nas premiações pela sua temática e excelentes atuações. Não é para menos: a primeira temporada nos mostra um novo sistema social baseado no patriarcado e na religiosidade, no qual as mulheres foram reduzidas ao papel de reprodutoras. 3 estrelas.

The Good Place – As duas temporadas da comédia estão na Netflix. Com 20 minutos e pouco mais de 10 episódios em cada uma, ela é excelente para uma maratona. A temática central gira em torno de conceitos filosóficos e a dualidade entre céu e inferno. 3 estrelas.

1 estrela – para matar o tempo

2 estrelas – envolvente

3 estrelas – você não vai conseguir parar de ver

