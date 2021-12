Séries de comédia invadem os canais pagos

Durante a segunda quinzena deste mês, uma nova safra de séries de comédia invade a programação da TV paga com opções variadas. Além de reencontrar os personagens de Melissa & Joey (Sony), Modern Family (Fox Life) e Mike & Molly (Warner) em episódios inéditos, o espectador será apresentado aos moradores de uma república de modelos, na Flórida.

O grupo está reunido em I Live with Models (Eu Moro com Modelos, em livre tradução), a partir do dia 25, às 21h, no Comedy Central. Idealizada por Jon Foster e James Lamont, que trabalharam juntos em The Armstrong and Miller Show (BBC), a primeira temporada de I Live with Models conta com oito capítulos, plateia ao vivo e atores pouco conhecidos no Brasil, como David Hoffman (do longa Missão Madrinha de Casamento).

Na série, ele interpreta Tommy, um barista que foge dos padrões convencionais de beleza, mas é descoberto por um olheiro para ser modelo de mãos. Por causa desse novo trabalho, o rapaz vai morar em um apartamento onde enfrenta lutas diárias por uma convivência pacífica com um grupo que participa de ensaios fotográficos e desfiles.

Na mesma semana, os integrantes de Modern Family, uma das séries mais premiadas da atualidade, incluindo cinco prêmios Emmy de Melhor Série de Comédia, retorna à grade do Fox Life para a sexta temporada.

A partir do dia 27, às 23h15, é possível conferir o que acontece quando Cameron (Eric Stonestreet) e Mitchell (Jesse Tyler Ferguson) retornam de lua de mel; Phil (Ty Burrell) e Claire (Julie Bowen) optam por morar em um hotel, enquanto a casa deles está recebendo tratamento contra mofo, e Gloria (Sofía Vergara) e Jay (Ed O'Neill) aprendem a lidar com a nova namorada de Manny (Rico Rodriguez).

Mas os problemas em família não ficam somente a cargo dos personagens centrais de Modern Family. Na quarta e última temporada de Melissa & Joey (a partir do dia 17, às 9h30, no Sony), Mel (Melissa Joan Hart) e Joe (Joseph Lawrence) cancelam a viagem de lua de mel, depois de ela sofrer um acidente.

Presos em casa, eles travam uma disputa para saber quem terá o direito de colocar o ornamento de mais destaque na árvore de Natal, enquanto vigiam o namoro da jovem Lennox (Taylor Spreitler) com Marco (Kevin Fonteyne), por meio de câmeras espalhadas pela casa.

