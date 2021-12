Série Pé na Cova muda para às terças-feiras

Em um ambiente decorado com coroas de flores, caixões e algumas caveiras divertidamente vestidas como os personagens da trama, o elenco da série global Pé na Cova se reuniu com a imprensa, no Projac (Rio de Janeiro), para apresentar a segunda temporada do seriado, que estreia no dia 1º de outubro.

Agora, o programa protagonizado por Miguel Falabella será exibido às terças-feiras, logo depois de Tapas & Beijos. As histórias da turma da funerária do Irajá, subúrbio carioca, chegam para dar um gostinho de "quero mais", pois a terceira temporada já está praticamente garantida para 2014 na Globo.

Dono de um humor ácido, o autor (e ator) Miguel Falabella comemora a aceitação do público. "Estou feliz. Acho que a emissora entendeu a proposta. O programa causou uma estranheza quando chegou, porque eu propus uma linguagem nova, diferente do que eu vinha fazendo ao longo desses anos na televisão. Quis mostrar um Brasil mais profundo, os esquecidos, aqueles que ninguém lembra, mas que, infelizmente, são a grande maioria no nosso país", comenta o multimídia, que na trama dá vida ao personagem Gedivan Pereira, o Ruço.

Falabella também deixa claro que ele não faz TV para as classes mais altas e que Pé na Cova é voltado para o "povão". "Eu sou popular e o povão entende a crítica. O Ruço, na verdade, é um homem chocado com o mundo que o rodeia. Ele não acha bonito o filho ser um político corrupto nem a filha tirar a roupa na internet. Ele não acha bom a Darlene (Marília Pêra) ser uma ignorante".

Problemas de Darlene

Na segunda temporada, no fictício bairro do Irajá de Pé na Cova, a maioria dos moradores continua tocando a sua vida sem muitas novidades. No entanto, uma das personagens mais dramáticas da história, Darlene, está com novos problemas. A atual mulher de Ruço, Abigail (Lorena Comparato), não permite que ela a ajude a cuidar do filho do casal.

Filho adotivo

Entre as caras novas que vão aparecer na nova temporada do humorístico Pé na Cova está a do pequeno Gabriel Lima, que vai interpretar o Sermancino, um menino adotado por Tamanco (Martnália) e Odete Roitman (Luma Costa).

O garoto, aliás, vem consolidar a união homossexual das duas e acaba trazendo mais doçura ao dia a dia da filha de Ruço. Ela vai impedir o filho de ver o seu trabalho - Odete Roitman faz streap-tease na frente de uma webcam e se exibe mundo afora via internet.

Para esconder o jogo do menino, ela continuará alugando o seu antigo quarto na casa do pai, como se fosse um escritório. "A Odete sempre foi uma personagem muito imperativa. Ela é muito mandona, principalmente com o Tamanco. Com o pai, sempre agiu como aquela pessoa que gosta de confusão. Já com o filho, a personagem mostra um outro lado, mais maternal e que nem ela mesma sabia que tinha. Com ele, Odete é mais mansa. Claro que ela não perde seu jeito meio escrachado, mas tem um carinho especial ao falar com o filho", adianta Luma Costa.

Além de Sermancino, Clécio (Magno Bandarz) entra na história. Ele surge como um jovem que rouba um pão no trailer de lanches das irmãs Soninja (Karin Hils) e Giussandra (Karina Marthin). Ruço salvará o rapaz de serlinchado e o coloca para trabalhar na oficina.

Marília

A maquiadora oficial dos defuntos da F.U.I. (Funerária Unidos do Irajá) acaba não podendo ficar no emprego público que seu filho, Alessanderson (Daniel Torres), arruma para ela. Isso porque Darlene não tem diploma.

"A personagem tem dimensão dramática, mas também tem muito humor. O Miguel (Falabella) permite esse passeio pelo drama e pelo humor. É uma alegria enorme estar nessa segunda temporada e já ouvindo falar que vai ter uma terceira", diz Marília Pêra.

