Série mostra trabalho de compositores brasileiros

O canal Brasil estreia, neste sábado, 5, às 20h30, o programa Compositores Unidos. Gravada na casa do cantor e compositor Jorge Vercillo, idealizador do projeto ao lado de Dudu Falcão, a série apresenta oito encontros, no estilo sarau, de um grupo de músicos que se reúnem para trocar ideias e cantar.

No primeiro episódio, Roberto Menescal e Angela Ro Ro contam os bastidores da MPB e interpretam diversas canções.

