Série mostra família presidencial mexicana

Não importa se a história é de ficção. A rotina presidencial nunca esteve tão em alta. E depois do sucesso de House Of Cards, o Netflix resolveu investir nos temas política e família. Ingobernable é a nova série do serviço de streaming, com estreia marcada para o dia 24, disponível a partir das 4h da manhã no Brasil.

Produzida pela Argos e criada por Epigmenio Ibarra, Veronica Velasco e Natasha Ybarra-Klor, a atração conta a história da família presidencial no México dos dias atuais. A primeira temporada terá 15 episódios programados e a direção é de Pedro Pablo Ibarra "Pitipol" e Jose Luis García Agraz.

Os atores Erik Hayser e Kate del Castillo farão os papéis principais, e estarão nas peles do presidente Diego Nava e da primeira-dama Emilia Urquiza, respectivamente. A grande estrela de Ingobernable é a personagem Emilia.

Na sinopse, a companheira de Nava tem grandes planos para melhorar as condições do país através de seu comprometimento em lutar pela paz. Trata-se de uma mulher com personalidade forte e ideias claras, que a tornam capaz de fazer qualquer coisa. Ela também é mãe de Maria Nava Urquiza, vivida por Alicia Jaziz; e Emiliano Nava Urquiza, interpretado por Alessio Valentini.

Só que as coisas vão mal quando Emilia começa a perder a fé em seu marido, e se vê em uma encruzilhada na qual precisará achar um caminho para lidar com um grande desafio e descobrir a verdade.

Um trailer divulgado pelo Netflix antecipa o desentendimento do casal. Ao lado de uma árvore de Natal, Emilia e Nava gravam um vídeo desejando Boas Festas ao povo mexicano. Assim que o diretor encerra a filmagem, a primeira-dama larga a mão do marido, o deixa sozinho e diz: "Pronto, está satisfeito?".

Esta é a segunda produção mexicana original Netflix – a primeira foi Club de Cuervos, em 2015. No elenco de Ingobernable estão também Eréndira Ibarra, Luis Roberto Guzmán, Fernando Luján, Marina de Tavira e Marco Antonio Treviño.

Karina Craveiro | Estadão Conteúdo Série mostra família presidencial mexicana

adblock ativo