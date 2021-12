Série Menina sem Qualidades estreia dia 27 na MTV

"A gente vai se orgulhar de ter participado disso para sempre". Com esta frase, o diretor de programação da MTV Brasil Zico Goes define o novo trabalho que estreia na emissora no dia 27. Trata-se de uma série em 12 capítulos intitulada A Menina sem Qualidades, projeto entre a MTV e o diretor Felipe Hirsch, que tem como protagonista a atriz Bianca Comparato vivendo a jovem Ana.

A produção tem ainda a participação especial de Wagner Moura. A exibição será de segunda a quinta-feira, às 23h, com reprises durante a semana, sempre após as 22h, devido à classificação indicativa para 16 anos.

A série é uma adaptação do livro A Menina sem Qualidades, da premiada autora alemã Juli Zeh, que, por sua vez, recria a obra de Robert Musil, O Homem sem Qualidades. Em A Menina sem Qualidades, a autora expõe a história da relação entre dois jovens estudantes, Ana e Alex (que na série da MTV será vivido por Rodrigo Pandolfo), que envolve paixão, dependência e amizade e foge aos padrões, mas, ao mesmo tempo, traduz o modo como a juventude atual estabelece as relações entre si e com o mundo exterior e suas regras de convívio social.

"A Ana é muito mais inteligente que eu! Ela atinge raciocínios e ideias bem avançadas. Ela não verbaliza como os adolescentes 'comuns'. Em vez de gírias, ela cita Nietzsche", explica a protagonista Bianca Comparato. E completa: "Tenho muito carinho por esse trabalho, pelas questões que a série aborda. Essas contestações sobre a moralidade, sobre o que é certo e errado, feitas pelo texto, me empolgam. Espero que o público aprove! Eu me dediquei de corpo e alma e é bom ver que na internet já está rolando um burburinho forte, uma expectativa para a estreia..."

Desafios da produção - Zico Goes também destaca os desafios da produção, a importância de colocar a arte em primeiro lugar, e também sobre a coragem de sair da zona de conforto com esse trabalho. "Esse é o nosso segundo grande produto com o Felipe, depois do Tributo à Legião Urbana. No início, a gente não tinha intenção de fazer uma série. O que a gente queria mesmo era trabalhar com ele. Foi uma paixão mútua. Pensamos em fazer outros tipos de tributos, um grande festival de bandas, até que, no meio do ano passado, o Felipe sugeriu fazer a série".

O diretor de programação explica que, mesmo sendo focada no público jovem, a série vai atrair pessoas de todas as faixas etárias. Um dos diferenciais da produção, que mergulhou no mundo do cinema, foi o fato de a maioria das cenas serem gravadas em locações externas em São Paulo, dando mais realismo à obra. Foram usadas residências, escolas e, em muitos momentos, é possível reconhecer a cidade de São Paulo.

"Acho que vai ser um marco, porque nossa proposta é inovar, ousar mesmo, levar a arte para o público", resume Goes.

Planos - Para a MTV, o resultado já é positivo, mesmo antes da estreia no dia 27. A série consumiu investimentos de R$ 3 milhões e agregou valor ao trabalho, uma vez que a equipe da TV adquiriu um know how valioso pelo contato com os profissionais da área cinematográfica, de acordo com Goes. "Agradeço ao Felipe por essa oportunidade. Depois dessa a gente faz qualquer coisa", diverte-se ele.

Perguntado sobre os planos futuros da emissora, Zico diz que em agosto estreia a série Overdose, um falso documentário cheio de humor sobre uma banda de rock, estrelada por Daniel Furlan e Juliano Enrico, que acabaram sendo contratados como apresentadores da MTV.

O diretor - Felipe Hirsch é um diretor com o dom de Midas, pois desde a sua primeira montagem, Baal Babilônia, com a companhia teatral Sutil, fundada em 1993, vem abocanhando inúmeras premiações em todo o país. A trajetória de sucesso transpôs os palcos e ganhou o cinema e, agora, a televisão.



Além disso, Hirsch se dedica à pesquisa da narrativa nas peças de memória, assim como a recriação de textos shakespearianos que dialogam com a contemporaneidade.

