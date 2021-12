Série inspirada em Se eu Fosse Você é nova aposta da Fox

A comédia Se Eu Fosse Você fez sucesso nas telas de cinema e uma série inspirada na produção é a nova aposta do canal pago Fox, que exibe os dois primeiros episódios em sequência no dia 16 e sem intervalos comerciais. No entanto, trata-se de uma nova leitura do tema: troca de corpos, que já foi bastante explorado em filmes americanos.

"Apenas o mote é igual. Na série, não somos um casal. A gente se odeia e só depois da troca de corpos é que começamos a nos conhecer melhor", conta Heitor Martinez, que protagoniza a atração ao lado de Paloma Duarte.

O ator vive o personagem principal, que se chama Heitor e é um advogado especializado em divórcios de celebridades. Sério e orgulhoso, ele é infeliz no amor e precisa aceitar a chegada de Clarice (Paloma Duarte), neta de seu sócio Demócrito, que morreu. Ela se instala no casarão em que fica seu escritório, depois de herdar a parte do avô nos negócios.

Já Clarice é uma terapeuta holística, que auxilia seus clientes a se integrarem. Divertida, descompromissada e de bem com a vida, ela sempre tenta ver o lado positivo das situações e bate de frente com Heitor logo de cara.

Os dois, que nunca se deram bem, acabam tendo uma experiência inusitada após uma noite de bebedeira. Como no filme estrelado por Gloria Pires e Tony Ramos, eles acordam um no corpo do outro. Enquanto aprendem a lidar com esse mistério e tentam esconder de todos o que aconteceu, muita coisa vai rolar. Ao todo, 13 episódios serão exibidos nas noites de quarta-feira a partir das 22h30 na Fox.

Tarefa difícil

Martinez conta que as gravações já foram concluídas e afirma que ser uma mulher não foi uma tarefa fácil. "Fazer uma mulher no corpo de um homem, que não é gay, é muito interiorizado. Se partisse para um estereótipo, cairia no erro", diz ele. E completa: "O tempo de preparação não foi ideal, foram só duas semanas. Tive de usar todo o meu feminino para passar uma mulher de verdade".

Os protagonistas da trama contam com um núcleo de amigos. Entre eles, está Giovanna (Bianca Rinaldi), a melhor amiga de Clarice. Ela chegará de viagem para ficar na mansão em que a terapeuta vive, bem no meio da confusão da troca de corpos. Para piorar, Giovanna ainda fica interessada em Heitor. Marcela, personagem de Antonia Fontenelle, também vai ficar atraída pelo advogado. "É uma participação especial. A personagem é uma mulher que faz ioga com Clarice e é pegadora", adianta a loira, que faz seu primeiro trabalho para um canal por assinatura.

Novato

Saulo Rodrigues está no elenco e conta que é novato em TV, mas veterano em teatro, onde tem 23 anos de estrada. Ele interpreta o professor de ioga Toninho, assistente de Clarice. "Com a troca de corpos, o Toninho, que detestava o Heitor, começa a se identificar com ele. O personagem é gay e tem toda uma versatilidade. Foi um privilégio trabalhar com esse elenco", conta o ator.

A série tem direção de Paulo Fontenelle. No elenco, Rosane Gofman, Luisa Moraes e Jarbas Homem de Mello. Cecil Thiré, MV Bill, Betty Lago, Paulo Ricardo, Jesus Luz e Julia Rabello fazem participações.

adblock ativo