A série documental sobre a carreira e bastidores dos shows da cantora Anitta chega a Netflix no dia 16 de novembro. A informação foi confirmada pela própria artista neste sábado, 27, por meio de uma publicação em seu perfil do Instagram. No vídeo gravado no story, a musa revelou: “Eu vim aqui esclarecer uma coisa para vocês. Está rolando um boato aí de que minha série na Netflix vai sair no dia 16 de novembro. E não é fake news, queridos, vai sair, sim, em 16 de novembro. Finalmente!” afirmou Anitta.

Anitta anuncia oficialmente a data de estreia de “Vai Anitta” na Netflix. pic.twitter.com/5dvcu6K74J — Central Anitta (@CentralAnittaBR) 27 de outubro de 2018

A serie denominada "Vai Anitta" mostra momentos do projeto "CheckMate", bastidores de shows no Brasil, turnês pelo mundo e ainda promete dar acesso irrestrito e sem censura ao usuários da plataforma.

O documentário foi produzido pelo Shots Studios, agência digital que cuida da carreira internacional de Anitta, com produção direta do CEO e co-fundador da Shots, John Shahidi.

Da Redação Série documental de Anitta estreia 16 de novembro na Netflix

